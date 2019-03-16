К «Баварии» могут быть применены санкции со стороны УЕФА

Мюнхенцам предъявлены обвинения в связи с противоправным фанатским баннером. Также правила организации нарушил полузащитник немецкого клуба Горецка.

Дисциплинарное производство в отношении немецкого клуба было открыто УЕФА после матча 16-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и » Ливерпулем» (1-3), который состоялся в Мюнхене 13 марта.

На 72-й минуте встречи на поле появился хавбек мюнхенцев Леон Горецка. Игрок перепутал футболки и надел майку из комплекта формы, предназначенного для игр немецкой Бундеслиги. Согласно правилам УЕФА, в матчах Лиги чемпионов на футболке игрока может находиться только один логотип спонсора, тогда как на форме Горецки были нанесены сразу два – на груди и на рукаве.

Второе нарушение связано с противозаконным баннером, который вывесили болельщики мюнхенцев. На плакате было написано: «Современный футбол убивает эмоции», а также нецензурные оскорбления в адрес УЕФА, связанные с введением системы VAR.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет вердикт по обоим прецедентам 16 мая.

Фото: пресс-служба ФК «Бавария»

Источник: оф. сайт УЕФА