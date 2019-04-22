К Александру Кокорину пустили врачей

В «Зените» подтвердили, что клубным врачам дали допуск в СИЗО к нападающему Александру Кокорину. Но время процедуры еще не определено.

«Да, мы получили разрешение, но ни время визита, ни сама процедура еще не определены.

«Зенит» подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда все формальности будут улажены», – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что у Кокорина из-за пребывания в СИЗО обострились проблемы с коленным суставом. Допускалось, что врачей к нему отправят уже в среду.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс