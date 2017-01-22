К 22-ому туру АПЛ «Лестер» пропустил больше, чем за весь прошлый сезон

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Лестер

Сегодня «Лестер» потерпел очередное поражение в рамках английской Премьер-Лиги. Этот проигрыш стал для команды Клаудио Раньери 11-м в текущем сезоне. 

В гостевой игре против «Саутгемптона» «лисы» потерпели разгромное поражение — 0:3. Таким образом, за 22 тура действующие чемпионы Англии пропустили уже 37 раз. По итогам всего прошедшего сезона в ворота «Лестера» было забито 36 голов.

После 22 туров Премьер-Лиги «лисы» набрали 21 очко и идут на 15-м месте в турнирной таблице. До зоны вылета данный клуб отделяют 4 балла.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

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