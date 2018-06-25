Йозеф Блаттер: «Виталий Мутко — главный архитектор этого ЧМ»

Йозеф Блаттер — экс-глава ФИФА. Функционер отметил высокий уровень организации ЧМ-2018 в России.

– Вы видели много турниров. Можно сказать, что в России – лучший чемпионат мира в истории?

– Пожалуй, так можно сказать. В разных странах при организации подобных турниров возникают сложности: стадионы, транспорт, билеты. Что касается России, я припоминаю только одну проблему, когда на втором матче турнира возникла неразбериха с билетами на один из секторов. А в остальном все окей!

Все приезжие болельщики и журналисты отмечают, что все организовано по высшему разряду. И все работает. Ни у кого не возникает проблем с передвижением. В Бразилии такого не было. А у вас же расстояния куда больше.

После десяти дней чемпионата могу сказать, что вы организовали турнир на 8,5. Не могу поставить 10 из 10, потому что это будет означать, что расти уже некуда. Но для меня – человека, который видел много чемпионатов мира… Постойте, я даже 9 вам поставлю!

– А что нам нужно исправить для «десятки»?

– Смотрите, например, вы поступаете в университет, чтобы стать врачом. У вас первая сессия. Если вы сдадите ее на шесть баллов, вам будет очень сложно достичь десяти. Но если вы начнете с девятки, вы будете близки к цели. Понимаете, 10 – это идеально. А идеала не существует.

Вы все делаете правильно. У вас очень сильный глава государства. Поверьте, ФИФА серьезно прессовали, чтобы чемпионат мира не достался России. Но вы не можете давить на такого человека как Путин. Он очень сильный. И он верит в этот чемпионат мира.

Еще хочу отметить вклад Виталия Мутко. Он мой друг! Сейчас он ушел в большую политику. Плюс у него есть некоторые недопонимания с МОК. Но я верю, что они будут решены в обозримом будущем. Мутко – архитектор этого чемпионата! Сейчас за турнир отвечает Сорокин, – сказал Блаттер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»