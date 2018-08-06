Йозеф Блаттер: «Катар получил право провести ЧМ-2022 благодаря сговору и политическому давлению»

Автор: Евгений Морозов 0

Катар выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году благодаря сговору и политическому давлению. Об этом сообщил бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Катар получил право на проведение чемпионата мира в декабре 2010 года на заседании исполнительного комитета в Цюрихе. В голосовании приняло участие 22 члена исполкома ФИФА. Для победы за заявку должно было проголосовать не менее 13 человек. Катар опередил в голосовании США, Южную Корею, Японию и Австралию.

Блаттер уверяет, что он пытался объяснить своим коллегам по исполкому, что Катар не сможет принять чемпионат мира, но его не послушали. Блаттер обвиняет Катар в том, что право провести турнир страна выиграла в результате сговора, нарушавшего все правила, и политического давления. Также он отмечает, что никто из членов исполкома не читал доклад инспекции ФИФА о странах, претендующих на организацию чемпионата, так как они уже решили, за кого будут голосовать.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Йозеф Блаттер

Йозеф Блаттер: «Виталий Мутко — главный архитектор этого ЧМ»

Чемпионат мира по футболу. Испания — Россия — 1:1 (3:4) Москва. Стадион «Лужники». 1 июля 2018 г.

ФИФА попросила телевизионщиков реже показывать девушек на трибунах

фан-зона

За время ЧМ-2018 фан-зоны посетили 7,7 миллионов человек

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 