Йозеф Блаттер: «Катар получил право провести ЧМ-2022 благодаря сговору и политическому давлению»

Катар выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году благодаря сговору и политическому давлению. Об этом сообщил бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Катар получил право на проведение чемпионата мира в декабре 2010 года на заседании исполнительного комитета в Цюрихе. В голосовании приняло участие 22 члена исполкома ФИФА. Для победы за заявку должно было проголосовать не менее 13 человек. Катар опередил в голосовании США, Южную Корею, Японию и Австралию.

Блаттер уверяет, что он пытался объяснить своим коллегам по исполкому, что Катар не сможет принять чемпионат мира, но его не послушали. Блаттер обвиняет Катар в том, что право провести турнир страна выиграла в результате сговора, нарушавшего все правила, и политического давления. Также он отмечает, что никто из членов исполкома не читал доклад инспекции ФИФА о странах, претендующих на организацию чемпионата, так как они уже решили, за кого будут голосовать.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times