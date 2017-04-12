Йоканович может сменить Билича в «Вест Хэме»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Славен Билич

Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович считается главным претендентом на пост главного тренера «Вест Хэма» в случае отставки Славена Билича. Серб уже дважды работал с лондонскими клубами.

Руководство «молотобойцев» высоко оценивает работу 48-летнего серба в «Фулхэме», который занимает седьмое место в Чемпионшипе, отставая на два очка от зоны плей-офф за выход в премьер-лигу. В «Вест Хэме» впечатлены тем, как под руководством Йокановича прогрессируют молодые игроки из академии «Фулхэма».

В сезоне 2014-15 Йоканович работал в «Уотфорде», с которым вышел в АПЛ, после чего не смог договориться о новом контракте и ушел в «Маккаби» (Тель-Авив).

«Вест Хэм» занимает 14-е место в премьер-лиге, опережая на восемь очков «Суонси».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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