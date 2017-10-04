Йоахим Лев: «Слабые выступления немецких клубов в Европе вызывают тревогу»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил выступление немецких клубов в еврокубках и перспективы сборной Германии на чемпионате мира-2018 в России. Все 6 немецких команд проиграли в еврокубках на прошлой неделе.

Всего в 12 матчах в этом евросезоне у них лишь одна победа («Бавария» – «Андерлехт» – 3:0).

«Надеюсь, слабые выступления немецких клубов в Европе – всего лишь кратковременная история, но это вызывает тревогу.

Пока слишком рано говорить о том, является ли это общей тенденцией. У «Баварии» и Дортмунда есть все шансы пройти дальше в Лиге чемпионов, то же самое касается и команд из Лиги Европы.

Но уже какое-то время мы с моим тренерским штабом думаем о том, как улучшить ситуацию в чемпионате Германии. Неправильно возвышать бундеслигу до небес или говорить, что только бундеслига выпускает самых лучших талантов. Люди, которые так считают, спустились на землю после недавних матчей. Нам нужно признать это.

Мы знаем это от скаутов, отправленных в разные страны, включая Южную Америку. Нам известно, что таланты есть по всему миру, и бундеслига – это не альфа и омега.

Думаю, Юрген Клинсманн прав: защитить звание чемпионов мира в России будет нашей самой сложной задачей. Поддержать тот же уровень и энтузиазм в наших игроках будет чрезвычайно сложно, особенно когда другие страны догнали нас и имеют выдающихся игроков в своих рядах.

Что касается ухода из сборной, то я об этом не думаю. Мне нравится, как все идет в жизни, и у меня есть контракт на несколько лет. Но я могу представить, что в один момент возглавлю клуб. Мне нравится быть на поле с игроками и работать с ними», – сказал Лев.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian