Йоахим Лев: «Мы обдумываем кандидатуру Свена Ульрайха на чемпионат мира»

Свен Ульрайх может рассчитывать на вызов в сборную, а также на чемпионат мира. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что вратарь набрал хорошую форму, в отсутствии Мануэля Нойера.

«Мы следим за Свеном и вполне можем включить его в заявку сборной Германии на чемпионат мира-2018. Если он будет играть в том же духе, то все возможно, в данный момент он набрал неплохую форму. Но я по-прежнему рассчитываю на Мануэля Нойера. Я позвонил ему на этой неделе, чтобы спросить, как он себя чувствует. Мануэль рассчитывает на скорое восстановление. Я полагаю все в порядке. Нойер невероятно важен для сборной. Он лучший», — заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Напомним, в этом сезоне Свен Ульрайх сыграл за «Баварию» 17 игр, из них 7 были сухими. На данный момент мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги и имеют в активе 56 очков, что на 18 больше, чем у ближайших преследователей из «РБ Лейпцига».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Баварии»