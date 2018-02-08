Йоахим Лев может возглавить «Реал»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев впечатляет своими методами работы президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. Именно он может занять место нынешнего наставника «сливочных» Зинедина Зидана.

Перес осознает высокую вероятность неудачного исхода текущей кампании, так как единственным турниром, в котором «Реал» претендует на победу, является Лига чемпионов. Президент мадридского клуба – давний поклонник методов работы Лева и готов пригласить его в случае увольнения Зидана.

Помимо Лева Перес может обратиться к услугам Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», Юргена Клоппа из «Ливерпуля», тренера юношеской команды «Реала» и бывшего игрока клуба Гути, а также Маурицио Сарри из «Наполи».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundodeportivo