Йоахим Лев может возглавить «Реал» в случае провала Зинедина Зидана в этом сезоне

«Реал» приступил к поиску главного тренера на случай, если в этом сезоне Зинедин Зидан не сможет выиграть с командой чемпионат Испании или Лигу чемпионов. В список предполагаемых специалистов входит Йоахим Лев.

Сообщается, что приоритет мадридцев – главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Кроме того, рассматриваются кандидатуры Антонио Конте («Челси») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

В октябре Немецкий футбольный союз продлил контракт с Левом до 2020 года.

В прошлом сезоне «Реал» под руководством Зидана выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в декабре – клубный чемпионат мира.

В январе мадридцы вылетели из Кубка Испании в 1/4 финала, уступив «Сельте» (1:2, 2:2). После 33 туров текущего чемпионата Ла Лиги «Реал» делит первое место с «Барселоной», имея на матч меньше. В 1/2 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: AS