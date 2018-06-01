Йоахим Лев исключил возможность своего назначения на пост тренера «Реала»

Автор: Михаил Серебряков 0

Joachim Löw

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника «Реала». Напомним, что вчера главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан объявил о своем уходе из команды.

«Я абсолютно исключаю такую возможность. Уверен, они найдут сильную и достойную замену Зидану, но это не моя забота, потому что сейчас я готовлюсь к чемпионату мира–2018 со сборной Германии», — сказал Лев.

С момента назначения Зидана на пост наставника «сливочных» в январе 2016 года команда трижды выиграла Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира, а также по разу – чемпионат и Суперкубок Испании.

Сборной Германии под руководством Лева предстоит сыграть с Южной Кореей, Швецией и Мексикой на групповом этапе чемпионата мира–2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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