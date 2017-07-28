Йоан Молло получил дисквалификацию сроком в две игры

Автор: Дмитрий Темников 0

Йоан Молло

Сегодня состоялось заседание КДК РФС. Одной из тем собрания стало обсуждение инцидента, в котором участвовал игрок «Зенита-2» Йоан Молло.

«Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест в адрес зрителей в перерыве домашнего матча с «Сибирью» (2:1). Также француз оштрафован на 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.

Напомним, Молло показал фанатам сине-бело-голубых средний палец за оскорбления с их стороны. Болельщики скандировали в адрес полузащитника речевки гомосексуального характера.

Фото: Global Look Press
Источник: Футбольная национальная лига

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