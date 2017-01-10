Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло официально стал игроком «Зенита». Клубы достигли договоренности о переходе французского полузащитника в петербургский клуб.

Футбольные клубы «Крылья Советов» и «Зенит» достигли договоренности о переходе французского полузащитника Йоана Молло.

Вчера он прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к со своей новой команде.

«Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу «Крыльям Советов», самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но «Крылья» навсегда останутся в моем сердце. Сейчас в моей жизни появился момент показать, на что я способен, показать себя на более высоком уровне.

Путь наверх всегда был моей мечтой. Любой футболист амбициозен. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что не готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно «Крылья», именно болельщики, которые любили и поддерживали меня. Поддержка болельщиков и родного города это лучшее, что есть у «Крыльев». Мне было очень приятно защищать цвета «Крыльев Советов», играть за Самару.

Я делал все, чтобы моя работа на поле и вне его приносила болельщикам счастье и приятные эмоции. Я счастлив, что мне удавалось делать это. Счастлив написать свою историю с «Крыльями». Надеюсь, что вы не забудете меня, как и я не забыл поблагодарить вас в этих словах.

Вместе мы пережили много разных моментов, но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над «Спартаком». Это была проверка нашего уровня и мы доказали, что можем играть хорошо и еще ничего не потеряно», — заявил Молло в прощальном обращении к болельщикам «Крыльев Советов».

За «Крылья Советов» Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил 5 голов.

Все трансферы РФПЛ смотрите в специальной таблице переходов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Крылья Советов»