Йоан Молло может перейти в «Зенит»

Французский нападающий самарских «Крыльев Советов» Йоан Молло может сменить команду в ближайшее время. Об этом сообщают российские СМИ.

По некоторым данным, форвардом интересуется петербургский «Зенит». Руководство сине-бело-голубых готово совершить данный трансфер в зимнее трансферное окно. Предполагаемая сумма сделки — 3 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний Молло сыграл 12 матчей за «Крылья», забив 5 голов.

После 17 туров РФПЛ «Зенит» набрал 35 очков и занимает второе место. Самарский же клуб ушел на зимнюю паузу на 12-м месте, имея в своем активе 15 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс