Йоан Молло может перейти в «Зенит»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Молло

Французский нападающий самарских «Крыльев Советов» Йоан Молло может сменить команду в ближайшее время. Об этом сообщают российские СМИ.

По некоторым данным, форвардом интересуется петербургский «Зенит». Руководство сине-бело-голубых готово совершить данный трансфер в зимнее трансферное окно. Предполагаемая сумма сделки — 3 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний Молло сыграл 12 матчей за «Крылья», забив 5 голов.

После 17 туров РФПЛ «Зенит» набрал 35 очков и занимает второе место. Самарский же клуб ушел на зимнюю паузу на 12-м месте, имея в своем активе 15 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Заполнить форму. Как сборная России получила новую экипировку

Красно-белый детектив. Илья Казаков – о том, как Черчесов не стал тренером «Спартака»

ФНЛ. Шинник обыграл Аланию и другие матчи 18-го тура

Добавить комментарий

Войти с помощью: 