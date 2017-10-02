Измайлов перешел в «Тосно»

Дебютант Премьер-лиги обьявил о создании киберфутбольной команды. В преддверии представления новой части самого популярного футбольного симулятора FIFA 18 футбольный клуб «Тосно» заключил контракты с Егором Измайловым и Никитой Амелиным.

Они будут представлять команду на основных российских турнирах и продвигать бренд клуба на международной арене. Цель партнерства — в том числе и популяризация киберфутбола в Северо-западном регионе.

«У меня уже есть успешный опыт выступлений на региональных и российских турнирах. Я коренной петербуржец и считаю, мое выступление за команду ленинградской области станет толчком для развитя киберфутбола на Северо-западе», — заявил Никита Амелин (Winger_Tosno).

«Всю свою сознательную жизнь являюсь фанатом видеоигр и очень рад осуществить свою мечту. Постараюсь приложить максимальные усилия, чтоб наш клуб знали не только в Финляндии, но и на всей территории Европы», — отметил Егор Измайлов (Tosno. Izm).

Напомним, РФПЛ проводит открытый чемпионат страны по киберфутболу.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: пресс-служба «Тосно»

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