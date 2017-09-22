Из-за положительной допинг-пробы Дарио Срна принял решение приостановить выступления за «Шахтер»

Руководство «Шахтера» заявило о сдаче положительной допинг-пробы у игрока команды Дарио Срны. Данный тест был сдан 22 марта этого года.

«На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Вместе с тем ФК «Шахтер» (Донецк) считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом. Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства», — такое заявление появилось на официальном сайте «горняков».

Ранее болельщики итальянского «Наполи» потребовали отменить результат матча Лиги чемпионов с украинцами (1:2) из-за положительной допинг-пробы Срна. Напомним, 35-летний хорватский защитник выступает за донецкий клуб с 2003 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Шахтер»