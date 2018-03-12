Из-за инцидента с Иваном Саввиди чемпионат Греции приостановлен на неопределенный срок

Чемпионат Греции приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил заместитель министра спорта Греции — Георгиос Василиадис.

«Правительство в течение трех лет билось, чтобы укрепить эту беспокойную составляющую футбола. Мы многое сделали, но еще многое нам предстоит сделать. Мы не допустим, чтобы усилия пропали даром, мы не позволим вернуться беспорядкам, и мы готовы использовать политическую составляющую, но это последнее, что нас беспокоит. Наиболее важными являются правила, которые должны быть одинаковыми для всех. В этом свете мы решили приостановить чемпионат на бессрочный период времени. В ближайшие несколько часов мы проведем встречи с профсоюзами, федерацией, лигой.

Мы находимся в контакте с УЕФА и не возобновим чемпионат, пока не будет достигнута новая четкая структура, согласованная всеми, чтобы мы могли продвигаться вперед по правилам. Мы продолжаем битву за прозрачность и лучший футбол», – сказал Василиадис.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.gr