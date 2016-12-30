Из «Анжи» ушел главный тренер, Карлос Тевес обошел Криштиану Роналду по размеру зарплаты. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» с дайджестом главных новостей и материалов за 29 декабря.

1. Карлос Тевес переехал в Китай и теперь станет самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

2. Самир Насри подозревается в употреблении допинга.

3. Ростехнадзор принял «Зенит-Арену».

4. ВФСО «Динамо» выкупило все акции футбольного клуба у ВТБ, заплатив по рублю за штуку.

5. Павел Врба покинул «Анжи».

6. «Мы показываем миру, чего можно достичь с помощью духа и решимости». Кто вдохновлял нас в 2016 году.

7. Джикия перешел в «Спартак», Бериша стал игроком «Терека». Обновляемая таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17.