Иво Иличевич перешел в «Кайрат»

Полузащитник «Анжи» согласовал условия контракта с казахстанским «Кайратом». Теперь Иво будет играть вместе с экс-полузащитником «Зенита».

Хорватский полузащитник подписал контракт с «Кайратом» по схеме 2+1.

Напомним, что за «Кайрат» играет Андрей Аршавин, на счету которого 8 мячей в завершившемся сезоне.

Иво забил два гола и отдал одну голевую передачу в текущем сезоне РФПЛ. Новый клуб Иличевича «Кайрат» завершил сезон на втором месте.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: официальный сайт «Анжи»