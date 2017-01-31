Иво Иличевич перешел в «Кайрат»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Иличевич

Полузащитник «Анжи» согласовал условия контракта с казахстанским «Кайратом». Теперь Иво будет играть вместе с экс-полузащитником «Зенита».

Хорватский полузащитник подписал контракт с «Кайратом» по схеме 2+1.

Напомним, что за «Кайрат» играет Андрей Аршавин, на счету которого 8 мячей в завершившемся сезоне.

Иво забил два гола и отдал одну голевую передачу в текущем сезоне РФПЛ. Новый клуб Иличевича «Кайрат» завершил сезон на втором месте.

Фото: официальный сайт «Анжи»
Источник: официальный сайт «Анжи»

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Никита Пронин

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