Ивица Олич: «Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА»

Автор: Евгений Морозов 0

РПЛ. 29 тур. ЦСКА — «Ахмат» — 1:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 мая 2019 г.

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал о беседе с соотечественником Николой Влашичем. Полузащитник «Эвертона» провел сезон в московском клубе на правах аренды.

Известно о желании ЦСКА продлить сотрудничество с 21-летним хорватом.

«Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь еще на один-два года.

Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА», – сказал Олич.

В 31 матче сезона Влашич забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его 20 миллионов евро.

В октябре сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Зенита».

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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