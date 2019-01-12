Ивелин Попов отказал трем клубам РПЛ и близок к переходу в «Лудогорец»

Свободный агент Ивелин Попов после расторжения контракта со «Спартаком» близок к возвращению в Болгарию. Он отказал сразу нескольким клубам.

31-летний полузащитник отказал «Рубину», «Динамо» и «Ростову». Сообщается, что московский и ростовский клубы предлагали ему годовую зарплату 800 тысяч евро.

В ближайшее время Попов может пополнить состав «Лудогорца».

В текущем сезоне хавбек забил гол и отдал две результативные передачи в 21-м матче.

Интерес к нему проявляли топ-клубы Турции и «Витесс» Леонида Слуцкого.

Фото: Global Look Press

Источник: «БИЗНЕС Online»