Ивелин Попов отказал трем клубам РПЛ и близок к переходу в «Лудогорец»

Автор: Евгений Морозов 0

Свободный агент Ивелин Попов после расторжения контракта со «Спартаком» близок к возвращению в Болгарию. Он отказал сразу нескольким клубам.

31-летний полузащитник отказал «Рубину», «Динамо» и «Ростову». Сообщается, что московский и ростовский клубы предлагали ему годовую зарплату 800 тысяч евро.

В ближайшее время Попов может пополнить состав «Лудогорца».

В текущем сезоне хавбек забил гол и отдал две результативные передачи в 21-м матче.

Интерес к нему проявляли топ-клубы Турции и «Витесс» Леонида Слуцкого.

Фото: Global Look Press
Источник:  «БИЗНЕС Online»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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