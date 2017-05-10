Ивелин Попов: «Если нужен «Спартаку», то никуда не уйду»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов опроверг слухи о возможной смене команды в летнее трансферное окно. К болгарскому хавбеку проявляют интерес клубы из Турции.

«Я очень счастлив, победа в чемпионате России — это большой успех. Только сейчас понял, что мы сделали. Но настоящая радость будет тогда, когда получим золотые медали. У меня есть контракт до 2018 года и сейчас нет никаких предпосылок для ухода из «Спартака». Если я нужен руководству, то никуда не уйду. Моя следующая цель — попасть со сборной Болгарии на ЧМ-2018, этой строчки не хватает в моем резюме», — сказал Попов.

В текущем сезоне Ивелин Попов провел за «Спартак» 20 матчей в РФПЛ, забил два мяча и три раза ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»