Иван Юрич может быть уволен из «Дженоа» во второй раз за год

Автор: Дмитрий Темников 0

Иван Юрич

Главный тренер «Дженоа» Иван Юрич близок к уходу из итальянской команды. Об этом сообщают местные СМИ.

После 7 туров «гриффоны» набрали 2 очка и занимают 18-ю строчку в таблице. По некоторым данным, руководство клуба Серии А недовольно результатами при хорватском специалисте и намерено расторгнуть с ним контракт. Юрич может покинуть «Дженоа» во второй раз за 2017 год.

Он был уволен из команды в феврале, а на его место пришел Андреа Мандорлини. Однако в апреле генуэзцы уволили Мандорлини и вернули Юрича.

Фото: Global Look Press
Источник: Gazzetta Sportiva

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