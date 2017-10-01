Иван Юрич может быть уволен из «Дженоа» во второй раз за год

Главный тренер «Дженоа» Иван Юрич близок к уходу из итальянской команды. Об этом сообщают местные СМИ.

После 7 туров «гриффоны» набрали 2 очка и занимают 18-ю строчку в таблице. По некоторым данным, руководство клуба Серии А недовольно результатами при хорватском специалисте и намерено расторгнуть с ним контракт. Юрич может покинуть «Дженоа» во второй раз за 2017 год.

Он был уволен из команды в феврале, а на его место пришел Андреа Мандорлини. Однако в апреле генуэзцы уволили Мандорлини и вернули Юрича.

Фото: Global Look Press

Источник: Gazzetta Sportiva