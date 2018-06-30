Иван Саморано: «У Аргентины много игроков, способных забить, но Икарди все равно не хватает»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Легендарный чилийский нападающий «Реала» и «Интера» Иван Саморано накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция – Аргентина высказал свое мнение о том, чего ждать от этой встречи. По мнению Саморано, «будет тяжелая игра с большим количеством борьбы».

«Я не назову однозначного фаворита. Да, Франция выглядит мощнее, но это плей-офф. Есть фактор огромного давления, — заявил Иван Саморано. — Аргентине не стоит опасаться Францию. У нее в составе много игроков, способных забить в любой момент. Конечно, в первую очередь это Месси. Жду очень тяжелой игры. Будет много борьбы и работы. Думаю, обе команды постараются не допустить быстрых контратак соперников. А еще, как бывший нападающий «Интера», точно могу сказать, что Аргентине на этом чемпионате не хватает Мауро Икарди».

Матч Франция – Аргентина состоится в Казани сегодня, 30 июня, начало встречи в 17:00 по московскому времени. Победитель этой пары в ¼ финала сыграет с победителем в противостоянии Уругвая и Португалии.

Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2018

Источник: «Спорт-Экспресс»
Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Argentina

Леандро Паредес, Мауро Икарди и Кристиан Ансальди вошли в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

Леандро Паредес и Мауро Икарди не попали в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

Контрольный матч. Россия — Аргентина — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 11 ноября 2017 г.

Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 16 июня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 