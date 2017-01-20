Иван Ракитич: «Хочу играть в «Барселоне» еще долго»

Иван Ракитич прокомментировал слухи вокруг его ухода из «Барселоны». Хорватский футболист не намерен уходить из каталонского клуба.
После кубкового матча против «Реал Сосьедад» (1:0) Ракитича спросили о будущем в клубе и возможном переходе в «Манчестер Сити».
«Мне не 15 лет, и Луису Энрике не нужно объяснять мне, как делать повседневную работу. Я должен кропотливо трудиться. Полностью доверяю нашему тренеру и хочу играть в «Барселоне» еще долго», – приводит слова игрока источник.
Иван Ракитич не выходил на поле в стартовом составе «Барселоны» с 3 декабря 2016 года после матча с «Реалом» (1:1).
Ранее появлялась информация об уходе полузащитника из каталонского клуба.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca