Иван Ракитич: «Хочу играть в «Барселоне» еще долго»

Иван Ракитич прокомментировал слухи вокруг его ухода из «Барселоны». Хорватский футболист не намерен уходить из каталонского клуба.

После кубкового матча против «Реал Сосьедад» (1:0) Ракитича спросили о будущем в клубе и возможном переходе в «Манчестер Сити».

«Мне не 15 лет, и Луису Энрике не нужно объяснять мне, как делать повседневную работу. Я должен кропотливо трудиться. Полностью доверяю нашему тренеру и хочу играть в «Барселоне» еще долго», – приводит слова игрока источник.

Иван Ракитич не выходил на поле в стартовом составе «Барселоны» с 3 декабря 2016 года после матча с «Реалом» (1:1).

Ранее появлялась информация об уходе полузащитника из каталонского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca