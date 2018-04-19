Иван Ракитич восстановился от травмы и может сыграть с «Севильей»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич восстановился после перелома пальца левой руки. Хорват травмировался в ответном матче с «Ромой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сегодня хавбек принял участие в тренировке команды. Стало быть, хорват может попасть в заявку на финальный поединок «Барселоны» с «Севильей» в Кубке Испании, который состоится 21 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Напомним, полузащитник получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы».

В этом сезоне Ракитич сыграл в 30 матчах, в которых забил гол и отдал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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