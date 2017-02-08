Иван Ракитич рассказал интересный факт о Лионеле Месси

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о жизни в Испании. Также футболист поделился историей о Лео Месси и его соседе.

«В «Барселоне» есть значимые культурные места, которые я ещё не успел посетить. Многие из них я видел только с крыши клубного автобуса, когда мы праздновали победы в турнирах. В отдельных районах Каталонии я вообще никогда не был. Что на счёт соседей? У меня ещё не было проблем с этим. В отличие от Месси. Он даже выкупил соседский дом, потому что его хозяин постоянно шумел и мешал Лео», — сказал хорватский полузащитник.

В текущем сезоне Ракитич забил 2 гола и отдал столько же голевых передач. «Барселона» отстает от «Реала» на одно очко, но «королевский клуб» имеет 2 матча в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca