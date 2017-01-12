Иван Ракитич намерен покинуть «Барселону» в январе

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич недоволен своим положением в клубе. Хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич решил, что хочет покинуть «Барселону» в январе этого года из-за невыполненных перед ним обещаний и отсутствием игрового времени.

В докладе утверждается, что Ракитичу обещали новый контракт еще прошлым летом, однако пока никаких действий не было предпринято.

Отмечается, в последнее время было большое количество спекуляций относительно будущего хорватского футболиста на «Камп Ноу». Пресса сватала Ивана в «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

По имеющейся информации, Ракитич считает, что игроки в худшей форме получают больше игровой практики, чем он, поэтому он несчастлив в «Барселоне».

Ранее наставник каталонцев Луис Энрике опроверг информацию, что у него испортились отношения с хорватом, а в руководстве «сине-гранатовых» заявили, что работают над новым контрактом для игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: OkDairio