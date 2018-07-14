Иван Ракитич: «Модрич заслужил «Золотой мяч». Нам осталось выиграть ЧМ-2018»

Автор: Михаил Серебряков 0

Модрич

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что его партнер по сборной Хорватии Лука Модрич достоин награды лучшем футболисту года. По его мнению, для этого ему не хватает лишь Кубка мира.

«Убежден, что наш капитан Лука Модрич заслуживает получить «Золотой мяч». Надеюсь, жюри выскажется в его пользу.

Все, что нам необходимо, – это одержать победу в воскресенье. Если мы выиграем, Модрич наверняка станет обладателем награды», – сказал Ракитич.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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