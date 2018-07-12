Иван Перишич прошел МРТ. В сборной Хорватии надеются, что он сыграет в финале

Хавбек сборной Хорватии Иван Перишич рискует не сыграть в финале ЧМ-2018 с Францией. Игра состоится в это воскресенье.

Ранее сообщалось, что 29-летнего игрока доставили в московскую больницу после полуфинала ЧМ с Англией, где он находился на обследовании с травмой правого коленного сустава.

«Госпитализирован? Нет, это не подходящее слово, поскольку подразумевает нечто серьезное.

Он же просто прошел МРТ, чтобы удостовериться, что его повреждение не оказалось серьезным. Надеемся, он сможет сыграть в финале», – сказали в пресс-службе сборной Хорватии.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС