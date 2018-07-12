Иван Перишич прошел МРТ. В сборной Хорватии надеются, что он сыграет в финале

Автор: Михаил Серебряков 0

Перишич

Хавбек сборной Хорватии Иван Перишич рискует не сыграть в финале ЧМ-2018 с Францией. Игра состоится в это воскресенье.

Ранее сообщалось, что 29-летнего игрока доставили в московскую больницу после полуфинала ЧМ с Англией, где он находился на обследовании с травмой правого коленного сустава.

«Госпитализирован? Нет, это не подходящее слово, поскольку подразумевает нечто серьезное.

Он же просто прошел МРТ, чтобы удостовериться, что его повреждение не оказалось серьезным. Надеемся, он сможет сыграть в финале», – сказали в пресс-службе сборной Хорватии.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Месси

Аргентина впервые с 1974 года не победила в двух первых матчах ЧМ

Mourinho

Жозе Моуринью: «Англия сыграет со Швецией. Потом, возможно, с Россией или Хорватией. Это 100-процентный шанс выйти в финал»

Russia vs Croatia

Сборная России проиграла Хорватии, Англия прошла в полуфинал ЧМ-2018. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 