Иван Перишич — летняя цель «Манчестер Юнайтед»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Иван Перишич

«Манчестер Юнайтед» готовит серьезное предложение по хорватскому хавбеку «Интера». «Красные дьяволы» намерены опередить «Челси» в борьбе Перишича.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за 28-летнего хорвата 60 миллионов евро, требуемые миланским клубом. Напомним, что поклонником игры Перишича является главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который и настоял на его трансфере.

В текущем сезоне Иван Перишич провел за миланский «Интер» 31 матч во всех турнирах и забил в них девять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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