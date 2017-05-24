Иван Новосельцев: «Информация о моем уходе из «Зенита» не соответствует действительности»

Автор: Дмитрий Темников 0

Новосельцев

Защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев поделился мыслями относительно своего будущего. Футболист ответил на слухи о его возможном уходе из клуба.

«Есть информация о моем желании покинуть «Зенит»? Она не соответствует действительности.  Я, и мои мои официальные представители не говорили подобных высказываний», — заявил Иван.

К сине-бело-голубым Новосельцев перешел в последний день лета. В новой команде 25-летний игрок провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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