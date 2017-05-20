Иван Новосельцев и еще три футболиста «Зенита» не собираются работать с Мирчей Луческу

Четыре игрока петербургского «Зенита» хотят уйти из команды. Их не устраивает нынешний главный тренер клуба Мирча Луческу.

По некоторым данным, данные футболисты не собираются оставаться в структуре команды, если румынский специалист продолжит работу с сине-бело-голубыми. Как сообщается, этими игроками являются вратари Михаил Кержаков и Юрий Лодыгин, Иван Новосельцев, а также Лука Джорджиевич.

Под руководством Луческу клуб с берегов Невы стал обладателем Суперкубка России. За тур до окончания чемпионата РФПЛ «Зенит» расположился на третьем месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на один балл.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ФАН