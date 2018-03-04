Результаты игрового дня в плей-офф Кубка Гагарина

Автор: Дмитрий Темников 0

Завершились все матчи 1/4 финала Кубка Гагарина, запланированные на 4 марта. Сегодня в борьбу вступили клубы из Восточной конференции. 

1/4 финала, Запад

«Локомотив» —  «Торпедо» — 2:1 (1:1; 0:0; 1:0). Счет в серии — 2:0. 

«Йокерит» —  «Сочи» — 7:2 (2:1; 4:0; 1:0). Счет в серии — 1:1.

ЦСКА —  «Спартак» — 6:0 (1:0; 2:0; 3:0). Счет в серии — 1:0.

СКА —  «Северсталь» — 4:3 ОТ (1:0; 0:2; 2:1; 1:0). Счет в серии — 1:0. 

1/4 финала, Восток

«Салават Юлаев» —  «Авангард» — 6:4 (3:0; 1:2; 2:2). Счет в серии — 1:0. 

«Трактор» —  «Нефтехимик» — 4:3 ОТ (2:1; 0:0; 1:2; 1:0). Счет в серии — 1:0. 

«Ак Барс» —  «Амур» — 3:0 (0:0; 2:0; 1:0). Счет в серии — 1:0. 

«Автомобилист» —  «Металлург» Мг — 2:3 (1:0; 1:1; 0:2). Счет в серии — 0:1.

Завтра вторые матчи проведут все четвертьфинальные пары на Востоке. В Западной конференции ответные встречи пройдут между ЦСКА и «Спартаком», а также у СКА и «Северстали».

Фото: пресс-служба ХК ЦСКА
Источник: еженедельник «Футбол»

 

 

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