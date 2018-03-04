Результаты игрового дня в плей-офф Кубка Гагарина

Завершились все матчи 1/4 финала Кубка Гагарина, запланированные на 4 марта. Сегодня в борьбу вступили клубы из Восточной конференции.

1/4 финала, Запад

«Локомотив» — «Торпедо» — 2:1 (1:1; 0:0; 1:0). Счет в серии — 2:0.

«Йокерит» — «Сочи» — 7:2 (2:1; 4:0; 1:0). Счет в серии — 1:1.

ЦСКА — «Спартак» — 6:0 (1:0; 2:0; 3:0). Счет в серии — 1:0.

СКА — «Северсталь» — 4:3 ОТ (1:0; 0:2; 2:1; 1:0). Счет в серии — 1:0.

1/4 финала, Восток

«Салават Юлаев» — «Авангард» — 6:4 (3:0; 1:2; 2:2). Счет в серии — 1:0.

«Трактор» — «Нефтехимик» — 4:3 ОТ (2:1; 0:0; 1:2; 1:0). Счет в серии — 1:0.

«Ак Барс» — «Амур» — 3:0 (0:0; 2:0; 1:0). Счет в серии — 1:0.

«Автомобилист» — «Металлург» Мг — 2:3 (1:0; 1:1; 0:2). Счет в серии — 0:1.

Завтра вторые матчи проведут все четвертьфинальные пары на Востоке. В Западной конференции ответные встречи пройдут между ЦСКА и «Спартаком», а также у СКА и «Северстали».

Фото: пресс-служба ХК ЦСКА

Источник: еженедельник «Футбол»