Итоги 30-го тура Российской футбольной Премьер-лиги

ЦСКА завоевал вторую путевку в Лигу чемпионов, «Крылья Советов» покидают Премьер-Лигу, «Оренбург» и «Арсенал» попадают в стыковые матчи, а «Краснодар» отправляется в Лигу Евпропы. Результаты 30-го тура РФПЛ.

Премьер-лига. 30-й тур

Арсенал – Спартак – 3:0 (2:0)

«Арсенал»: Габулов, Сунзу, Григалава, Беляев, Комбаров, Александров, Берхамов, Бурчану, Максимов, Думбия, Расич.

«Спартак»: Песьяков, Тигиев, Боккетти, Маурисио, Джикия, Фернандо, Глушаков, Самедов, Попов, Промес, Луис Адриано.

Голы: 1:0 — Расич (3), 2:0 — Максимов (24), 3:0 — Расич (63).

ЦСКА – Анжи – 4:0 (3:0)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 60), Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 72).

«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель (Брызгалов, 46), Паршивлюк, Гулиев (Саид, 46), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 75), Долгов.

Голы: 1:0 — Игнашевич (17), 2:0 — Витиньо (24), 3:0 — Витиньо (38), 4:0 — Чалов (49).

Локомотив – Зенит – 0:2 (0:1)

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, Ари.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

Голы: 0:1 — Кокорин (33), 0:2 — Данни (83).

Томь – Краснодар – 1:5 (0:3)

«Томь»: Мелихов, Пулич, Митерев, Карымов, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Гвинейский, Большунов, Сасин, Соболев.

«Краснодар»: Синицын, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Шишкин, Газинский, М. Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.

Голы: 0:1 — Классон (17), 0:2 — Смолов (26), 0:3 — Перейра (33), 1:3 — Соболев (49 — с пенальти), 1:4 — Налдо (71), 1:5 — Смолов (79).

Оренбург – Ростов – 2:0 (0:0)

«Оренбург»: Руденко, Воробьёв, Парняков, Малых, Андреев, Коронов, Афонин, Георгиев, Лобжанидзе, Драгун, Ойеволе.

«Ростов»: Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Гол: 1:0 — Соболев (52), 2:0 — Бреев (75).

Амкар – Рубин – 1:2 (0:2)

«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул, Гиголаев, Идову, Комолов, Йовичич, Салугин.

«Рубин»: Нестеренко, Санчес, Камболов, Самбрано, Бауэр, Сонг, Набиуллин, М’Вила, Ахметов, Канунников, Жонатас.

Голы: 0:1 -Жонатас (24), 0:2 — Канунников (35), 1:2 — Йовичич (62).

Крылья Советов – Терек – 1:3 (0:1)

«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон (Мияйлович, 51), Божин, Родич, Башкиров (Денисов, 58), Бато, Бруно, Ткачёв, Паскуато, Корниленко.

«Терек»: Гудиев, Родолфо, Дьембер, Анхель, Плиев, Мохаммади, Кузяев, Семенов, Торже (Бериша, 86), Митришев (Мирзов, 79), Мбенге (Балай, 73).

Голы: 0:1 — Мбенге (37), 0:2 — Мохаммади (56), 0:3 — Балай (76), 1:3 — Бруно (90 — с пенальти).

Уфа – Урал – 1:0 (1:0)

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликин, Пауревич (Карп, 79), Тумасян, Засеев (Зубарев, 72), Сухов, Стоцкий, Фатай (Сафрониди, 85), Игбун.

«Урал»: Арапов, Балажиц, Динга, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Емельянов (Павленко, 83), Димитров (Манучарян, 59), Бикфалви, Лунгу, Ильин.

Гол: 1:0 — Фатай (38).

Фото: Твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»