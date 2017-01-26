«Интер» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Антуана Гризманна

«Интер» по окончании сезона намерен приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. На француза также претендует «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что миланцы решили проблемы с финансовым фэйр-плей и по окончании сезона готовы заплатить за 25-летнего француза отступные в размере 129 миллионов евро.

Гризманн готов перейти в «Интер», если тот получит путевку в Лигу чемпионов.Ранее стало известно, что игрок уже согласовал условия контракта с «МЮ».

В этом сезоне футболист отыграл 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia