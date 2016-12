Итальянский журналист заявил, что Промес готов покинуть «Спартак» и перейти в «Ливерпуль»

Известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли в своем аккаунте в Twitter заявил, что футболист «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может перейти в «Ливерпуль». Также Джулианелли заявил, что интерес к игроку проявляет еще ряд топ-клубов.

«Промес подтверждает интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву», – говорится в сообщении журналиста.

Quincy Promes confirms the interest of Liverpool and of other important clubs. For a good offer he will leave Moscow. #LFC

