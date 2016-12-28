Итальянский журналист заявил, что Промес готов покинуть «Спартак» и перейти в «Ливерпуль»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли в своем аккаунте в Twitter заявил, что футболист «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может перейти в «Ливерпуль». Также Джулианелли заявил, что интерес к игроку проявляет еще ряд топ-клубов.

«Промес подтверждает интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву», – говорится в сообщении журналиста.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

 

 

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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