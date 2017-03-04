Итальянский журналист: «Кокорин просто слабый игрок»

Микаэль Брага высказался по поводу Александра Кокорина. Итальянский журналист даже Фатиха Текке вспомнил.

«То, как Кокорин играет, даже хуже того, что он делает вне поля. В «Зените» он играет из-за лимита. Он просто слабый игрок. Уже поздно считать его перспективным. Текке играл в «Зените» в тысячу раз лучше, чем Кокорин», — заявил Брага.

Стоит сказать, что Микаэль освещает российский футбол в одном из зарубежных изданий, а также является болельщиком «сине-бело-голубых».

«Зенит» отстает от «Спартака» на 5 очков. Александр Кокорин забил 3 гола и отдал 2 голевых паса в текущем сезоне РФПЛ.

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Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Euro-football