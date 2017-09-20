Итальянец Микеле Ува стал новым вице-президентом УЕФА

Автор: Евгений Морозов 0

Итальянец Микеле Ува был назначен новым вице-президентом УЕФА, сообщает пресс-служба организации. Такое решение было принято сегодня, 20 сентября, на заседании исполкома УЕФА.

Ува, который является главой комитета УЕФА по лицензированию клубов, был избран в исполком организации весной. 52-летний функционер сменил на посту вице-президента УЕФА Анхеля Мария Вильяра, который оставил свой пост в июле после того, как был отстранен от деятельности президента Королевской испанской федерации футбола из-за подозрений в участии в коррупционных схемах.

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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