Итальянец Микеле Ува стал новым вице-президентом УЕФА

Итальянец Микеле Ува был назначен новым вице-президентом УЕФА, сообщает пресс-служба организации. Такое решение было принято сегодня, 20 сентября, на заседании исполкома УЕФА.

Ува, который является главой комитета УЕФА по лицензированию клубов, был избран в исполком организации весной. 52-летний функционер сменил на посту вице-президента УЕФА Анхеля Мария Вильяра, который оставил свой пост в июле после того, как был отстранен от деятельности президента Королевской испанской федерации футбола из-за подозрений в участии в коррупционных схемах.