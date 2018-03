Испанская полиция избивала фанатов «Челси» дубинками

Болельщики «Челси» подверглись жестокому обращению со стороны правоохранительных органов Каталонии. Это произошло после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фанаты лондонского клуба вступили в конфликт с сотрудниками охраны во время выхода со стадиона, в результате чего те применили силу, использовались в том числе дубинки.

This was after the game. Unprovoked. ‘Security’ couldn’t wait to get their batons out. Disgraceful! #CFC #SSN #BARCHE pic.twitter.com/sLtIJynDik

— robbbbbbb (@_robbbbbbb) March 14, 2018