Испанская полиция избивала фанатов «Челси» дубинками

Болельщики «Челси» подверглись жестокому обращению со стороны правоохранительных органов Каталонии. Это произошло после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
Фанаты лондонского клуба вступили в конфликт с сотрудниками охраны во время выхода со стадиона, в результате чего те применили силу, использовались в том числе дубинки.
This was after the game. Unprovoked. ‘Security’ couldn’t wait to get their batons out. Disgraceful! #CFC #SSN #BARCHE pic.twitter.com/sLtIJynDik
— robbbbbbb (@_robbbbbbb) March 14, 2018
Причины случившего до конца не ясны, сообщается, что сотрудники охраны выборочно бросали людей, выходивших со стадиона, на пол, а также били их дубинками.
«Челси» намерен предпринять меры по итогам данного инцидента.
Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe