Испанская полиция избивала фанатов «Челси» дубинками

Болельщики «Челси» подверглись жестокому обращению со стороны правоохранительных органов Каталонии. Это произошло после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фанаты лондонского клуба вступили в конфликт с сотрудниками охраны во время выхода со стадиона, в результате чего те применили силу, использовались в том числе дубинки.

Причины случившего до конца не ясны, сообщается, что сотрудники охраны выборочно бросали людей, выходивших со стадиона, на пол, а также били их дубинками.

«Челси» намерен предпринять меры по итогам данного инцидента.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe