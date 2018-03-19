Испанская налоговая отклонила предложение юристов Криштиану Роналду о выплате 3,8 млн евро

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду пока что не может договориться с испанской налоговой о закрытии уголовного дела. Чем вся эта история завершиться — неясно.

Юристы, представляющие интересы португальца, предложили уплатить 3,8 миллиона евро в качестве штрафа и судебные издержки, чтобы закрыть дело.

Но налоговики отвергли это предложение и настаивают на полной выплате всех задолженностей – 14,8 миллиона евро. Утверждается, что эту сумму Роналду сокрыл от налоговой в период с 2011 по 2014 год.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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