Испанская налоговая отказалась идти на мировое соглашение с Криштиану Роналду и требует выплатить 28 млн евро

Автор: Евгений Морозов 0

Роналду

Налоговая служба Испании не хочет идти на сделку с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. Налоговики отклонили предложение по выплате 14,7 миллионов евро (сумма долга) и требуют выплатить 28 миллионов – включая все издержки, пеню и штрафы.

Суд состоится после ЧМ-2018. Если Роналду не признает свою вину, налоговая потребует для него 8 лет тюремного заключения.

Вероятно, с этим связано желание португальца покинуть «Реал». Мадридский клуб пояснил игроку, что готов поддержать его морально, но не будет выплачивать за него эту сумму.

Напомним, Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро за период с 2011 по 2014 год. Ему выдвинули обвинение по четырем статьям.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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