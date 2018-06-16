Испания и Португалия забили друг другу шесть голов, сборная Марокко уступила Ирану из-за автогола на последней минуте. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 – 16 июня
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. ЧМ-2018. Испания и Португалия разошлись боевой ничьей
Уругвай дожал Египет, судьбу матча Марокко – Иран решил автогол.
3. Определились участники матча за Суперкубок России
Обладатель Кубка России «Тосно» не прошел лицензирование на следующий сезон и не сможет принять участие в розыгрыше Суперкубка.
4. «Реал» купит самого дорогого тинейджера мира
Речь идет о 17-летнем полузащитнике «Сантоса», который может принести клубу из Южной Америки рекордную прибыль.
5. Сергей Семак сформировал свой тренерский штаб в «Зените»
У него будет внушительная группа поддержки, в которой нашлось место даже женщине-физиотерапевту.
6. Антуан Гризманн остается в «Атлетико»
Футболист сообщил об этом в своем твиттере.
7. На Украине вынужденно продолжат показ ЧМ-2018
За отказ от трансляций украинским телевизионщикам грозят штрафные санкции, в том числе лишение возможности показывать ЧМ-2022.
8. Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018.
Фото: Global Look Press