Испания и Португалия забили друг другу шесть голов, сборная Марокко уступила Ирану из-за автогола на последней минуте. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 – 16 июня

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. Испания и Португалия разошлись боевой ничьей

Уругвай дожал Египет, судьбу матча Марокко – Иран решил автогол.

3. Определились участники матча за Суперкубок России

Обладатель Кубка России «Тосно» не прошел лицензирование на следующий сезон и не сможет принять участие в розыгрыше Суперкубка.

4. «Реал» купит самого дорогого тинейджера мира

Речь идет о 17-летнем полузащитнике «Сантоса», который может принести клубу из Южной Америки рекордную прибыль.

5. Сергей Семак сформировал свой тренерский штаб в «Зените»

У него будет внушительная группа поддержки, в которой нашлось место даже женщине-физиотерапевту.

6. Антуан Гризманн остается в «Атлетико»

Футболист сообщил об этом в своем твиттере.

7. На Украине вынужденно продолжат показ ЧМ-2018

За отказ от трансляций украинским телевизионщикам грозят штрафные санкции, в том числе лишение возможности показывать ЧМ-2022.

8. Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

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