Испанец требует у ФИФА 15 млн евро за VAR

Испанец Франсиско Лопес намерен судиться с ФИФА по поводу использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Он утверждает, что именно он первым подал идею об использовании видеоповторов Министерству образования и культуры Испании в 1999 году.

Его проект назывался «Футбол 21-го века: технологии будущего для арбитров».

«То, что я себе представлял, сейчас и используется. То же самое, что можно было сделать и в 1999 году», – заявил Лопес.

Ранее он уже направил в Королевскую испанскую футбольную федерацию и ФИФА требование не использовать данную технологию. Теперь он в качестве компенсации требует 15 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca