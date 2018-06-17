Исландцы выстояли против Аргентины, Хавьер Маскерано побил рекорд Хавьера Дзанетти, Мохамед Салах готов сыграть с Россией. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 – 17 июня

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. 1-й тур. Аргентина и Исландия не выявили победителя, Месси не забил пенальти

В других матчах дня Хорватия победила Нигерию, Дания обыграла Перу, а Франция оказалась сильнее Австралии.

3. Мохамед Салах готов сыграть в матче со сборной России

Главная звезда египтян выйдет на поле в следующей встрече группового этапа.

4. Хавьер Маскерано стал новым рекордсменом по количеству игр за сборную Аргентины

Он обошел самого Хавьера Дзанетти.

5. Общество «Динамо» подало в суд на Александра Ташаева

Ранее игрок написал заявление об уходе из клуба.

6. Аркадиуш Милик получил травму в сочинском дельфинарии

К счастью, подозрение на перелом не подтвердилось.

7. Московский таксист сбил болельщиков сборной Мексики

Предположительно, водитель был нетрезв.

8. Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018.

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1