Исландцы выстояли против Аргентины, Хавьер Маскерано побил рекорд Хавьера Дзанетти, Мохамед Салах готов сыграть с Россией. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 – 17 июня
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. ЧМ-2018. 1-й тур. Аргентина и Исландия не выявили победителя, Месси не забил пенальти
В других матчах дня Хорватия победила Нигерию, Дания обыграла Перу, а Франция оказалась сильнее Австралии.
3. Мохамед Салах готов сыграть в матче со сборной России
Главная звезда египтян выйдет на поле в следующей встрече группового этапа.
4. Хавьер Маскерано стал новым рекордсменом по количеству игр за сборную Аргентины
Он обошел самого Хавьера Дзанетти.
5. Общество «Динамо» подало в суд на Александра Ташаева
Ранее игрок написал заявление об уходе из клуба.
6. Аркадиуш Милик получил травму в сочинском дельфинарии
К счастью, подозрение на перелом не подтвердилось.
7. Московский таксист сбил болельщиков сборной Мексики
Предположительно, водитель был нетрезв.
8. Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018.
Фото: Сергей Дроняев