Исландцы спели «Калинку» в честь чемпионата мира в России

Исландские болельщики специально к чемпионату мира-2018 исполнили русскую песню «Калинка». Получилось отличное приветствие стране хозяйке турнира. Теперь исландцев в России полюбят еще больше!

Принято считать, что «Калинка» — русская народная песня, но на самом деле у нее есть автор — Иван Ларионов, композитор, фольклорист и хоровой дирижер. Он написал «Калинку» в 1860 году, а первый раз ее исполнили в Саратове. Мировую же известность песня получила благодаря тому, что ее исполняет Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.

На чемпионате мира в России песня звучит по окончании победных матчей нашей национальной команды. Поет «Калинку» весь стадион, особенно эффектно исполнение выглядело в Санкт-Петербурге после успеха сборной России во встрече с Египтом (3:1).

В клипе песни, записанной исландцами отражены главные атрибуты исландской культуры: суровая природа и традиционный клич футбольных фанатов «Ху!». Не забыли исландцы и фразу «Россия, спасибо за гостеприимство». А на самом деле этот клип — реклама традиционного исландского продукта скира, который похож на йогурт.

На ЧМ-2018 Исландия в первом матче сыграла вничью с Аргентиной (1:1), это была дебютная встреча викингов на чемпионатах мира. Потом уступила Нигерии (0:2).

«Ху!» вам. Александр Вишневский — о невероятных приключениях исландцев в России

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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