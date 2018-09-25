Иско выбыл из строя на месяц, возвращение планируется к «Эль класико»

Врачи зафиксировали острый аппендицит. Испанец не примет участия в игре с «Севильей».

Хавбек мадридского «Реала» Иско не сумеет помочь своей команде в ближайших матчах.

Испанскому футболисту диагностировали воспаление аппендикса, в ближайшие часы ему предстоит перенести операцию, после чего он сможет начать курс восстановления. По предварительным данным, Иско не сможет вернуться на поле в течение ближайшего месяца, однако точная информация о сроках готовности появится позже.

Если ожидания врачей подтвердятся, хавбек вернется в строй непосредственно к матчу с «Барселоной» в 10-м туре испанской Примеры, который состоится 28 октября в столице Каталонии.

Ранее сообщалось, что участие Иско в предстоящей игре с «Севильей» в шестом туре чемпионата Испании стоит под вопросом. Встреча состоится завтра, 26 сентября, в Севилье.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca