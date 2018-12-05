Иско сказал одноклубнику, что хочет уйти из «Реала» и согласится на переход в «Ман Сити»

Полузащитник Иско может покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно. Об этом он заявил лично.

26-летний испанец в разговоре с одноклубником сообщил, что хочет уйти из «Реала» в январе и готов перейти в «Манчестер Сити», если последует предложение от английского клуба.

Ранее сообщалось, о конфликте с Иско с главным тренером Сантьяго Солари.

После поражения от «Эйбара» игрок не пожал руку Солари. Вероятно, из-за этого Иско остался вне заявки на матч Лиги чемпионов с «Ромой».

Фото: Global Look Pres

Источник: El Chiringuito