Иско: «Реал» и «Атлетико» ожидает равная борьба

Полузащитник мадридского «Реала» Иско поделился ожиданиями от предстоящей борьбы с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов. Иско уверен, что соперники не забыли два предыдущих поражения от «сливочных» в финале турнира.

«Они доказала, что являются очень сильной командой. Так что борьба «Реала» с «Атлетико» будет равной. Два матча с этой трудной командой усложняют борьбу в большей степени. Они хотят победить нас, если принять во внимание наши победы над ними в финале», — сказал Иско.

«Реал» уже дважды побеждал «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Сначала это произошло в сезоне-2013/14 (1:1, 4:1 в дополнительное время). Затем «Реал» победил одного из своих самых принципиальных соперников в финале турнира сезона-2015/16 (1:1, 5:3 по пенальти). Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая на поле «Сантьяго Бернабеу», ответная – 10 мая на «Висенте Кальдерон».

Фото: Global Look Press

Источник: AS

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»