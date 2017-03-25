Иско: «Переход в «Барселону»? Футболисты всегда связаны со слухами»

Хавбек «Реала» Иско прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Барселону». Каталонцы рассматривают полузащитника сборной Испании в качестве одной из основных целей на лето.

«Переход в «Барселону»? Футболисты всегда связаны со слухами и вообще со всем. Мы уже привыкли к этому. Дело в том, что некоторым необходимо что-то выдумать, когда в чемпионате Испании перерыв.

Не знаю, зачем им это надо. Я сам высказываюсь на поле и стараюсь быть как можно более полезным своей команде», — заявил Иско.

в текущем розыгрыше Ла Лиги Иско принял участие в 22 матчах, 13 из которых начал в стартовом составе, и отметился 6 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca